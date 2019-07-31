السيسي يكرم منتخب شباب اليد بعد إنجاز برونزية المونديال

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الشباب لكرة اليد مواليد 1998 والفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب بإسبانيا، وذلك في ختام المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابع المقام بالعاصمة الإدارية.

وقال السيسي في كلمته خلال تكريمه منتخب الشباب اليد: "لا يمكن أن ننسى في هذا اليوم أن نحتفل وليس نكرم منتخب الشباب لكرة اليد الذي حقق النجاح الكبير بتحقيقه الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم".

وأضاف: "سوف نستقبل منتخب شباب اليد في قصر الرئاسة لتكريمهم والاحتفال بإنجازهم بما يليق بهم، ولكن لا يمكن أن نفوت هذه الفرصة بتواجدهم معنا في هذا اليوم بمؤتمر الشباب".

وكان منتخب شباب اليد قد حقق الميدالية البرونزية في كأس العالم بإسبانيا للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال، حيث كانت المرة الأولى عام 1999.

وضمت قائمة المنتخب 16 لاعبا هم عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

وترأس مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد البعثة في إسبانيا والتي ضمت طارق محروس المدير الفنى وهانى الفخرانى المدرب المساعد، وعمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، ومحمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني.