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وقعت مدونة روسية اعتادت الكتابة عن موضوعات ذات صلة بالجَمال والرحلات ضحية لجريمة قتل، حيث عثر على جثتها في حقيبة أمتعة، حسبما ذكرت صحيفة "كومسولسكايا برافدا" يوم الثلاثاء.

قالت الصحيفة إن المرأة ذبحت.

وفقا للشرطة فإن المرأة التي كانت تعمل أيضا عارضة أزياء، تلقت طعنات في الصدر.

ولا تزال الشرطة تبحث عن الجاني، ولم تتوصل لأي دوافع للجريمة حتى الآن.

عزت وسائل إعلام روسية الجريمة إلى الغيرة بسبب علاقة حب.

وفقا لوسائل الإعلام فإن المحققين عثروا على جثة المرأة يوم السبت، وذلك بعد أن فشلت محاولات صاحب السكن للوصول إليها.