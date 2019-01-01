أوزبكستان: الجمارك تلقي القبض على رجل حاول تهريب 14 سبيكة ذهب في معدته

ألقى ضباط الجمارك في أوزبكستان القبض على رجل حاول تهريب 400 جرام من الذهب بقيمة 17 ألف دولار في معدته، وكذلك قبل مغادرته طشقند متوجهًا إلى الهند.

وذكر المكتب الصحفي لهيئة الجمارك، وفقًا لما نقلته صحيفة (برافدا) الروسية في نشرتها الانجليزية - أن الرجل حاول مغادرة البلاد إلى الهند ولدى فحصه وتفتيشه في المطار، قرر ضباط الجمارك إجراء فحوص إضافية له ليتبين لهم أنه ابتلع 14 سبيكة من الذهب في معدته.

يشار إلى أن هناك امرأتين قد ألقي القبض عليهما في مارس الماضي في مطار طشقند في واقعة مماثلة؛ إذ تبين لسلطات المطار إنهما أبتلعتا سبائك ذهب بقيمة 15 ألف دولار، وكانتا كذلك في طريقهما إلى أمريتسار بالهند.