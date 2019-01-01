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ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مركز الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.
ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.