جامعة الإسكندرية: زراعة 500 شجرة مثمرة في قرية باب العبيد بأبيس

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قام فريق من أعضاء هيئة التدريس والطلاب جامعة الإسكندرية ومجموعة من هيئة الصرف الصحي وجمعية رعاية الأسرة المسلمة بزيارة القرية، أمس الثلاثاء، لتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتميزة في القرية، برعاية الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة وإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة وتنمية المجتمع الدكتور علاء رمضان.

وصرح الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة ومنسق مشروع تطوير القرية بالجامعة إلي قيام فريق من كلية الزراعة بالشاطبي وسابا باشا بالتعاون مع الأهالي والشباب والأطفال بزراعة 200 شجرة مثمرة و300 شجرة من أشجار الزينة المتنوعة في مداخل وشوارع القرية الرئيسية.

وكذلك قيام مجموعة أخري بالشرح الوافي الفني والاقتصادي لمجموعة من المشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر تحت إشراف الدكتورة ايمان عياد وكيل كلية زراعة سابا باشا مثل تربية وتسمين الارانب والدواجن وزراعة الاسطح والتصنيع الغذائي ومعاينة المنازل والأسطح التي سيتم عليها هذه المشروعات.

وأشار الدكتور أشرف قرقورة وكيل كلية الطب البيطري إلي قيام فريق من الكلية بتوقيع الكشف الإكلينيكي لعدد ٤٤٥ حالة بيطرية في تخصصات الباطنة وإجراء عمليات جراحية وتطعيم عدد ٤٠٠ من الدواجن بمضادات الكوكسيدتا ولقاح إنفلوانزا الطيور.

وقام فريق من كلية التربية الرياضية تحت إشراف الدكتور مهاب عبد الرازق وكيل الكلية بعمليات تدريب للاطفال بالقرية وقاموا بالمشاركة بقافلة رياضية بهدف نشر الثقافة الرياضية والتشجيع على ممارسة النشاط الرياضي وتنظيم مجموعة من المسابقات الرياضية والألعاب الصغيرة بالإضافة إلى مباريات كرة قدم.

كما قام فريق من كلية الفنون الجميلة تحت إشراف الدكتورة مها البقسماطي مساعد وكيل الكلية، بمعاينة وزيارة مداخل وشوارع القرية؛ لعمل جداريات وتزيين شوارع القرية

وأخيرا قامت مجموعة الصرف الصحي بمعاينة شبكة الصرف الصحي بالقرية، ومدي إمكانية تسليكها ورفع كفاءتها ومعاينة الجانب الآخر من القرية الذي لا يوجد به شبكة صرف صحي.