«تحيا تونس» يرشح يوسف الشاهد للرئاسة

أعلن حزب "تحيا تونس"، الأربعاء، أن رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، هو مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف سبتمبر، مشيرا إلى أن الأخير لم يحسم موقفه من ذلك الترشيح.

ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" عن أمين عام الحزب، سليم العزابي، القول إن "رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي".

من جهته، قال رئيس الحكومة، في تصريح صحفي على هامش المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج، الأربعاء، إنه لا يفكر في الوقت الحالي في الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.