دعا مبعوث زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو إلى واشنطن يوم الثلاثاء الفنزويليين بالتمسك بتصميمهم لدى انتقال البلاد إلى مرحلة حرجة في جهودهم من أجل التغيير السياسي.

وقال كارلوس بيكيو، الذي يشغل منصب كبير دبلوماسيي جوايدو في الولايات المتحدة، إن المعارضة الآن باتت في وضع أفضل مما كانت عليه في بداية العام الجاري لتحقيق انتقال السلطة في الدولة الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية.

وذكر بيكيو في مؤتمر صحفي بواشنطن: "نحن الآن في وضع أفضل مما كنا عليه قبل ستة أشهر لإنهاء هذا الصراع الصعب و (الحصول) على الحرية واستعادة الديمقراطية في فنزويلا".

وأشار بيكيو إلى عدد من التطورات منذ بداية العام، بما في ذلك "حركة ديمقراطية موحدة واضحة" وراء جوايدو، واستراتيجية للانتعاش الاقتصادي واعتراف 55 دولة بجوايدو زعيما للبلاد.

وتشهد فنزيلا صراعا بين الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو وبين جوايدو الذي كان قد نصب نفسه رئيسا للبلاد في شهر كانون ثان /يناير الماضي