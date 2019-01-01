تعرفي على طريقة عمل حلوى الطربوش التونسية

تعتبر حلوى الطربوش التونسية من أطباق الحلويات الرائجة في تونس؛ لأنها تتميز بالمذاق الجيد والسرعة في التحضير ومكوناتها بسيطة مقارنة ببعض أنواع الحلوى الآخرى، لذلك ستكون خيار جيدًا لتجربتها في مطبخ الأم المصرية التي تحاول التجديد في الأصناف المقدمة إلى أبنائها من فترة لأخرى.

وتتوفر جميع مكونات حلوى الطربوش التونسية في المطبخ المصري وهذا ما يجعلها سهلة التحضير، إضافة إلى شكلها الذي يشبه الطربوش المصري، الأمر الذي يجعلها حلوى جذابة إلى الأطفال في حالة وجود صغار أو أحفاد في المنزل.

ولتجربة حلوى الطربوش التونسية، يجب تحضير هذه المقادير:

- كوبان دقيق

- نصف كيلوجرام من السمن

- كوب ونصف من السكر المطحون

- 2 بيضة

-ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر

-ماء زهر ملون غذائي أحمر

*حشوة حلوى الطربوش التونسية:

- "باكيت" من بسكويت الشاي

- مكسرات مشكلة مطحونة

- مربى

* طريقة التحضير:

1- وضع البيض مع السكر والخميرة في وعاء واسع وخلطهم جيدًا، ثم إضافة الدقيق بشكل تدريجي حتى يصبح الخليط عجين متماسك.

2- إضافة ماء الزهر تدريجيًا حتى تكون العجينة ملساء ثم نضيف لون الطعام الأحمر ونمزجهم جيدًا، ثم نصنع كرات من العجينة ونتركها ترتاح.

3- نحضر البسكويت والمكسرات المطحونة والمربى في وعاء ونمزجهم حتى يصبحون عجينة، ثم نأخذ كل كرة عجين ونضغطها من الوسط ونحشوها ثم يغلف العجين على هيئة طربوش بحيث يكون الطرف السفلي عريض والعلوى رفيع.

4- نمسك بقطعة آخرى من العجين لعمل دنداش الطربوش "الخيوط التي توضع عليه من الجانب"، من خلال عمل عجين على هيئة أشكال طولية رفيعه وتلوينها باللون الغذائي.

5- ترتيب الطرابيش في صينية ووضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويتم سكب العسل البارد عليها ورش المكسرات.