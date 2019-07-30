جامعة سوهاج تكرم النقيب «فادي أمجد» ضابط العمليات الخاصة تقديرا لبطولته

احتفلت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، اليوم الأربعاء، بالنقيب البطل فادي أمجد، ضابط العمليات الخاصة، الذي أصيب ببتر في يده اليمنى بعد تعرضه لحادث أثناء مأمورية في شمال سيناء بالعريش.

ودعا رئيس الجامعة في بداية كلمته، الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء القوات المسلحة والشرطة أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، موجهًا الشكر للنقيب البطل "فادي" على ما قدمه من تضحية والذي أدت إلى فقدانه جزءًا من جسده.

وقال عززي، إن احتفال الجامعة بهذا البطل ماهو إلا شيء بسيط جدًا للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بالقائد الشجاع ابن محافظة سوهاج، والذي بمجرد ان انتهت رحلة علاجه، سعت الجامعة لتكريم هذا النموذج الشاب القدوة التي لابد أن يحتذي بها الجميع، مؤكدًا أن ما وصلت إليه مصرنا الحبيبية من أمن واستقرار ماهو إلا نتيجة للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضحيات رجالنا من أبطال الشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم فداء لتراب الوطن.

وفي كلمته التي امتزجت بالسعادة والفخر عبر "النقيب البطل" عن شكره و تقديره للجامعة علي هذا الاحتفال، قائلًا: "أشعر بالفرح لتكريمي داخل صرح عظيم مثل جامعة سوهاج، وخاصة بعد عودتي من رحلة علاجي التي استمرت 8 أشهر، فهذا التكريم والحب الذي رأيته من الشعب السوهاجي العظيم بعد عودتي جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بأنني انتمي لهذه المحافظة، ويجعلني قادر استكمال مسيرة حياتي بكامل طاقتي لخدمة وطني الأكبر مصر حتي يتوفاني الله"، مؤكدًا انه مهما سقط من رجالنا بالشرطة والجيش شهداء أو مصابون، فلا يزيدنا ذلك إلا إصرارًا على صون الوطن وحماية شعبه الوفي.

ودعا النقيب فادي الحضور بالوقوف دقيقية حداد على زميله الشهيد البطل النقيب عمر القاضي، من قوة قطاع الأمن المركزي في شمال سيناء، والذي استشهد إثر هجوم إرهابي على كمين بطل 14 قبيل صلاة العيد.

واختتم البطل فادي كلمته قائلًا: "إن الله لا يعطي أصعب المعارك إلا لأقوى جنوده".