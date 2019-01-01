كوريا الشمالية تطالب بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان

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طالبت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، مشيرة إلى احتوائها على مخططات طوكيو الطموحة لإعادة احتلال شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية إنه يجب إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية على الفور لأنها "اتفاقية تحرض على الحرب وتهدم السلام."

وتهدف الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في عام 2016، إلى تسهيل تبادل المعلومات العسكرية السرية بين سول وطوكيو لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية بكفاءة أفضل.

وأضافت الوكالة أن "الاتفاقية في حد ذاتها تشكل خطرا يتمثل في الطموح الجامح لسياسيّ الجزيرة (اليابانية) في احتلال شبه الجزيرة الكورية ووضع المنطقة بأكملها تحت سيطرتهم."

وتابعت الوكالة أن اليابان تسعى للحصول على فرصة لتجديد احتلالها لكوريا باستخدام المعلومات العسكرية التي تحصل عليها بموجب الاتفاقية.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية ستدمر كوريا الجنوبية.