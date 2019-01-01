السيسي: اللي ظروفه صعبة يفضل يشتغل لما مينامش عشان يغير من حياته

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من الأزمات التي تعاني منها في البلاد في مجالات الطاقة والبنية التحتية، قائلًا: "لكن ده مش معناه إننا قليلين، لكن محتاجين نشتغل ونشتغل ونشتغل".

وأضاف خلال كلمته بجلسة مبادرة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "الكلام الكتير مش هو اللي هيحل المشاكل، لكن العمل الكتير والصبر، اللي ظروفه صعبة يفضل يشتغل لما مينمش عشان يغير من حياته وواقعه".

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر