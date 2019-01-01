مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي يعقد اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية

عُقد مقر الرئاسة الكورية الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي في الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى صباح اليوم، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأوضحت كو مين جونج، الناطقة باسم مقر الرئاسة، أن الاجتماع عُقد تحت إشراف جونج أوي يونج، مدير المجلس، من أجل مناقشة عملية إطلاق بيونج يانج للصاروخين والوضع الأمني الراهن.

وصرحت الناطقة باسم الرئاسة بأن السلطات الاستخباراتية الكورية الجنوبية والأمريكية تقوم الآن بتحليل مواصفات الصاروخين وأن القوات المسلحة الوطنية تتخذ إجراءات التأهب والمراقبة عن كثب.

من ناحية أخرى، طلب مسؤول كبير في مقر الرئاسة انتظار نتائج اجتماع الطوارئ الذي عقده مجلس الأمن القومي وأشار إلى أن المسألة لاتزال في مرحلة التحليل حاليا وأنه لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل إلى حين الانتهاء من عملية التحليل.

وكانت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة قد أكدت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة هيئة الأركان أن الصاروخ الأول أطلق الساعة 05:06 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وأن الثاني أطلق الساعة 05:27 صباحا بالقرب من مدينة ونسان الساحلية.

وأضافت رئاسة هيئة الأركان أن الصاروخين حلقا لمسافة حوالي 250 كيلومترا بارتفاع 30 كيلومترا.