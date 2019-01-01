مصرع ضابط وأمين شرطة في حادث تصادم بمدينة الشروق

لقي ضابط وأمين شرطة وقائد سيارة ملاكي مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى شرطة متوقفة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق السويس، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور، إخطارا باصطدام سيارة ملاكي بأخرى شرطة أثناء توقفها على جانب الطريق لمتابعة الحالة الأمنية بطريق السويس بدائرة قسم في مدينة الشروق، وفور انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث تبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد سيارة ملاكي أثناء سيره بطريق السويس؛ ما أسفر عن اصطدامه بسيارة شرطة متوقفة على جانب الطريق لرصد الحالة الأمنية؛ الأمر الذي أدي إلى مصرع قائد السيارة الملاكي وضابط شرطة برتبة مقدم وأمين شرطة.

ومن جانبها، أمرت نيابة الشروق برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة المستشار أحمد حنفي، بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث، وكلفت النيابة المعمل الجنائي برفع البصمات وإرسال التقرير للوقوف على ملابسات الحادث، وانتقلت النيابة لمكان الحادث وأمرت بالتحفظ على الكاميرات المحيطة بالمكان (إن وجدت)، ومن المقرر أن تستمع لشهود الواقعة. وصرحت النيابة بدفن المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.