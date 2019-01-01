توقف الإنتاج بحقل شرارة النفطي في ليبيا للمرة الثانية خلال 10 أيام

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط من جديد حالة "القوة القاهرة" وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارًا من أمس الثلاثاء.

وعزت المؤسسة ذلك في بيان لها اليوم الأربعاء إلى إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.

ونوهت المؤسسة بأن هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشرة الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية، مشيرة إلى قيامها بإعلام الشركاء التجاريين بهذه التطورات.

وأوضحت المؤسسة أن عددًا من موظفي شركة أكاكوس التابعة لها قاموا بمحاولة إعادة فتح الصمام وتم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية حاليًا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا الصدد، صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قائلا: " هذا الحادث يدلّ بشكل كبير على هشاشة الوضع الأمني في بلادنا، والاستخفاف بالعواقب الوخيمة لمثل هذه الأفعال المشينة على حياة المواطنين الليبيين، حيث أنّ توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء الوطنية، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية. ولئن كانت هذه المشاكل تمسّ العديد من الليبيين في مختلف المناطق، إلا أنّها أشدّ وطأة على أهالي الجنوب".

وأضاف صنع الله قائلًا: "لابدّ من تعقّب مرتكبي هذه الأفعال المشينة وملاحقتهم جنائيا، والتمسّك بسيادة القانون. كما يجب تأمين ميزانية تشغيلية كافية لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي ومنع تكرّر مثل هذه الأفعال غير المسؤولة".

ويقع حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي لليبيا بالقرب من مدينة أوباري ، وينتج نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا.