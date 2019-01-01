مستشفى: زعيم المعارضة الروسي نافالني لم يتعرض للتسمم

أعلن مستشفى حكومي في موسكو اليوم الأربعاء، عدم تعرض زعيم المعارضة الروسي اليكسي نافالني للتسمم.

وكان قد جرى نقل نافالني للمستشفى بعد تورم عينيه وتعرضه لتهيج جلدي، وذلك بعد احتجاز أكثر من ألف شخص في مظاهرة كبيرة بوسط موسكو.

وقال اليكسي نوكاريف، كبير الأطباء بمعهد سكيفوسوفسكي لرعاية الطوارئ في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية: "وفقًا لنتائج الاختبارات التي تم إجرائها، لم يتم العثور على مواد تسبب التسمم".

وكانت طبيبة قامت بفحص نافالني مطلع هذا الأسبوع قد زعمت أنه تعرض للتسمم. وقد تم تشخيص حالة نافالني على أنها التهاب جلدي.