محافظ جنوب سيناء يوجه بالتحصيل الإلكتروني بجميع المديريات

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء جميع المديريات ومجالس المدن بتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني، مع الحفاظ على ماكينات التحصيل التي توفرها وتسلمها وزارة المالية للجهات الإدارية بالمحافظة.

وألزام المحصلين وأمناء الخزن باستعمال تلك الماكينات فيما يزيد عن 500 جنيه عند التحصيل مقابل الخدمات مع إتاحة النظم الإلكترونية جنبًا، مشيرًا إلى أنه التقى اليوم بوفد من وزارة المالية برئاسة إبراهيم عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية وتمت مناقشة إطار تنفيذ سياسات الدولة نحو تعاون كافة الأجهزة لتنفيذ السياسات الإلكترونية والمالية والاقتصادية التى يقرها المجلس القومي للمدفوعات وجهود وزارة المالية فى تطبيق هذه النظم على كافة أجهزة الدولة.

وأعلن أنه جرى تنظيم اجتماع مشترك بين وفد وزارة المالية وكافة أجهزة المحافظة بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات لتوضيح كافة التفاصيل.