أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبحث مع نظيره المنغولي خلتماجين باتولجا التوصل إلى اتفاق تجارة ثنائي وسوف يبحثان توجيه استثمارات أمريكية في الرواسب المعدنية واستخراج المعادن النادرة في منغوليا.



وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب يخطط غدا الأربعاء للقاء باتولجا رئيس منغوليا، الدولة الحبيسة التي تنظر إليها الولايات المتحدة كدولة ذات أهمية استراتيجية، في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع جارتيها روسيا والصين.



وتحدث المسؤول للصحفيين داخل البيت الأبيض يوم الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويته.



وقال المسؤول إن منغوليا تبحث عن طرق تجارية لا تتضمن الصين وتريد المساعدة في تطوير صوف الكشمير، أحد صادراتها الرئيسية، إلى منتجات كاملة التصنيع حتى لا يتم شحنها إلى الصين لإتمام عملية التصنيع. ووفقا لمسؤول ثان، فإن حوالي 90 بالمئة من تجارة منغوليا تمر حاليا عبر الصين .



ويسعى ترامب لكسب المزيد من الحلفاء في المنطقة في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة النزاع التجاري مع الصين. وانتقد ترامب بكين في وقت سابق اليوم لخفض مشترياتها الزراعية الأمريكية، وقال إنها تستمر في "مراوغة " الولايات المتحدة، وذلك مع استئناف المفاوضين المحادثات في شنغهاي في أعقاب 3 أشهر من الجمود.



كما تعتبر منغوليا مهمة أيضا للولايات المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه روسيا. وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو بعد أن توصل مسؤولون أمريكيون إلى نتيجة مفادها أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 ولم تتحسن على الرغم من مبادرات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.