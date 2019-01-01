وزير الثقافة الإيطالي يوقف خططا لإقامة فرع ماكدونالدز بالقرب من موقع أثري

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قال وزير الثقافة الإيطالي ألبرتو بونيسولي اليوم الأربعاء أنه أوقف خططا مثيرة للجدل من شركة ماكدونالدز لإقامة مطعم للوجبات السريعة يطلب فيه العميل الطعام من داخل سيارته بالقرب من آثار روما التاريخية.

وقد حصل عملاق مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية على تصريح للتخطيط من أجل فتح فرع جديد على أراضي مركز حدائق سابق بالقرب من حمامات كاراكالا الرومانية القديمة.

وكتب بونيسولي على موقع فيسبوك "لقد أكدت بالفعل معارضتي لإقامة مطعم في منطقة حمامات كاراكالا الأثرية. وأبلغكم بأن وزارتي ألغت تصريح التخطيط (الممنوح للشركة)".

وأشادت عمدة روما فيرجينيا راجي بالقرار على موقع تويتر.

ولم يتضح بعد من الذي صرح بهذه الخطة في البداية.

وقالت صحيفة لا ريبابليكا إن راجي ومدير آثار روما وغيرهما من السلطات المحلية يتبادلون الاتهامات بشأن هذه القضية.