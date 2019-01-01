كوفاتش يعتذر لجوارديولا والبايرن بشأن تصريحاته حول ساني

عبر الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، عن أسفه إزاء تصريحاته بشأن تفاؤله من الحصول على توقيع ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الأيام المقبلة.

وتعرض كوفاتش لانتقادات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، بسبب تلك التصريحات، مؤكدا أنه لم يعجبه ما قاله المدرب الكرواتي بشأن ساني، مضيفا: "تربطنا علاقة قوية بالمان سيتي، ومثل هذه الكلمات لن تساعدنا في شيء".

وتحدث كوفاتش، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس"، عن الأمر، قائلا: "لقد اتصلت بجوارديولا هاتفيا واعتذرت له، لأنني ربما كنت متسرعا في ذلك".

وكشف المدرب الكرواتي عن اعتذاره أيضا لمسؤولي النادي على ما تفوه به، مؤكدا عزمه تحجيم نفسه في المستقبل.

وأشاد كذلك بتألق توماس مولر بتوقيعه على ثلاثة أهداف هاتريك، متمنيًا أن يواصل فريقه على نفس المنوال في مباراته الصعبة أمام توتنهام، الذي تغلب بدوره على ريال مدريد بهدف نظيف، في افتتاح كأس أودي الودية.

ويسعى النادي البافاري للتعاقد مع اللاعب الدولي الألماني وإعادته للبوندسليجا هذا الصيف، في ظل حاجة الفريق لجلب جناح هجومي بعد رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبين.