 شاهد.. أغنية «ابدع انطلق» لـ«بلاك تيما» خلال افتتاح مؤتمر الشباب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شاهد.. أغنية «ابدع انطلق» لـ«بلاك تيما» خلال افتتاح مؤتمر الشباب

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 1:40 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 1:40 ص
قدّم فريق «بلاك تيما»، أغنية «ابداع انطلق» خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للشباب، في نسخته السابعة، أمس الثلاثاء، المُقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي.
ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية فيما يشهد غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.


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