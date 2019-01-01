 إنفانتينو يشكر أبوريدة.. ويؤكد: تنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019 حدث لا ينسى - بوابة الشروق
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إنفانتينو يشكر أبوريدة.. ويؤكد: تنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019 حدث لا ينسى

محمود عيسى
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 3:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 4:04 م

 

وجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للحكومة المصرية و اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 برئاسة هاني أبو ريدة على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا. 

جاء ذلك في خطاب أرسله إنفانتينو لأبوريدة الذي أضاف فيه: أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من 5 اشهر في المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية ، القاهرة ، الاسماعيلية والسويس، فقد ساهموا جميعًا في حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعاً لتصبح هذة النسخة رقم 32 ناجحة نجاحاً باهراً.

وقال إنفانتينو في خطابه: أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سوياً بالقاهرة والتى سوف تظل طويلاً فى قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا  أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم ، و أتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا.

 

 

 

 


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