استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون ترامب «عنصريًا»

الرئيس الأمريكى ينفى أى استراتيجية عنصرية وراء هجومه على معارضين من السود والأقليات

أظهر استطلاع للرأى أجرى حديثا فى الولايات المتحدة، أن أكثر من نصف الناخبين يرون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شخصا «عنصريا».

ووفقا لمسح أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية مؤخرا على مستوى البلاد، يرى 51% من الناخبين، أن ترامب شخص «عنصرى»، فى حين أن 45 % لا يعتقدون ذلك.

وذكر الاستطلاع أن النسبة المئوية للناخبين البيض الذين يعتقدون بعنصرية ترامب، بلغت 46%، فيما بلغت نسبة الناخبين السود 80%.

ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الناخبين الذين لم يوافقوا على أى خطوات يمكن اتخاذها من قبل الكونجرس بشأن «عزل» ترامب، 60%.

وكان الاستطلاع أجرى فى الفترة بين 25 ـ 28 يوليو الماضى، حيث شمل 1306 ناخبين من مختلف الولايات الأمريكية.

فى المقابل، نفى الرئيس ترامب وجود أى «استراتيجية» عنصرية وراء سلسلة من الهجمات اللفظية على أمريكيين من ذوى الأصول الإفريقية.

وقال ترامب لصحفيين فى البيت الابيض «ليس لدى أى استراتيجية إطلاقا، ولست غاضبا من أحد» وذلك ردا على سؤال بشأن هجماته الأخيرة على معارضين سود ومن أقليات وكذلك على مدينة بالتيمور ذات الغالبية من السود.