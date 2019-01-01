نقابات عمال مصر تعقد ندوة لتأهيل النقابيات بالمصالح المالية

عبدالفضيل: العاملات ساهمن في تحقيق نسبة 77% من إيرادات الموازنة

أكد عادل عبد الفضيل، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الالتزام بالواجب الوطنى فى العمل وخاصة العاملين فى المصالح المالية الذين استفادوا جميعًا من منظومة الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا لكونهم من العاملين فى الحكومة والمشمولين بقانون الخدمة المدنية.

وأشار عبد الفضيل، خلال افتتاح الندوة الأولى لتنمية مهارات المرأة، إلى أهمية تأهيل الكوادر النقابية النسائية داخل قطاعات العمل فى هذه المصالح كونهم شركاء في المسؤولية وتحقيق الإيرادات السيادية فى الموازنة العامة، والتي تقدر بنسبة 77% من الجمارك والضرائب.

جاء ذلك فى افتتاحه وهويدا السباعى الندوة الأولى لتنمية مهارات المرأة العاملة، وبحضور المستشار أحمد عاطف خبير التدريب والمفوضة الجماعية.

وقرر عبدالفضيل، تنفيذ خطة لتنمية المهارات العمالية داخل مواقع العمل والتي ستشمل شرحًا لقوانين النقابات والعمل والتأمينات الاجتماعية.

وأكدت هويدا السباعى مسؤولة المرأة العاملة بالنقابة العامة، أن تنمية مهارات العمل النقابى للمرأة العاملة هي من أساسيات العمل في هذا القطاع الحيوي مما يمكنها على استخدام الأدوات الحديثة في تحصيل الموارد والتعامل الأمثل مع الممولين، وأن خطة النقابة ستشمل تنمية مهارات جميع العاملات فى هذا القطاع وفقًا للخطة التي وافق عليها النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.