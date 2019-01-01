الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج في مكة والمدينة تستقبل 12065 مصريا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 12065 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 9448 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2617 حالة في المدينة المنورة.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى دخول 29 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 7 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 22 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدا أن وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد ضاحي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى إجراء غسيل كلوي لـ16 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي.

وأوضح أن الفريق الطبي ينسق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يوميا "صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد ضاحي عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

كما قام الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، مساء أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية على العيادات لمتابعة سير العمل، حيث استمرت الجولة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد قنديل أن الهدف من المرور هو مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكل المستشفيات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات وتواجدهم بمحل عملهم، مشيدا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات والتى تقوم بأداء عملها على أكمل وجه، موضحا أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار قنديل إلى المرور على عدد من الحالات المرضية التي خرجت من المستشفيات، لمتابعة حالتهم الصحية بمقر إقامتهم للاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم أفضل رعاية صحية، مؤكدا أن البعثة الطبية ستظل تتابع هذه الحالات يوميا وأثناء مناسك الحج، حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.