 المقبرة الغامضة فى جنوب روسيا هل تصبح مزارا سياحيا جديدا؟ - بوابة الشروق
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المقبرة الغامضة فى جنوب روسيا هل تصبح مزارا سياحيا جديدا؟

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 10:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 10:55 ص

تقع قرية دار غافز الرائعة التى تعود للعصر البرونزى في جنوب غرب فلاديكافكاز، عاصمة الجمهورية الروسية أوسيتيا الشمالية – ألانيا التى قد تصبح مصدر الجذب السياحى الجديد فى المنطقة.

وتضم القرية مجموعة متنوعة من فنون الهندسة المعمارية الرائعة، بما في ذلك الأبراج والقلاع المحصنة ومدينة جنائزية تحتوى على 97 قبرا، كما يوجد بها موقع دفن مثير للاهتمام يعود تاريخه إلى الألفية الأولى.

كان لكل عائلة قبرها الخاص، لكن الموتى لم يتم دفنهم في قبر تحت الأرض، ولكن تم وضعهم في القبر من خلال فتحة خاصة تم إغلاقها بعد ذلك بواسطة درع خشبي عندما امتلأت كامل المساحة، تم تخفيض الرفات لتوفير مساحة للمزيد، مما سمح بدفن أكثر من 100 شخص في نفس القبر.


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