المعارضة الفنزويلية: جولة محادثات جديدة مع الحكومة بوساطة النرويج

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بدأت المعارضة الفنزويلية والحكومة جولة جديدة من المحادثات بوساطة النرويج، حسبما قال ممثل المعارضة ستالين جونزاليز اليوم الأربعاء.

وكتب جونزاليز، النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، على موقع تويتر"نحن نصر على البحث عن حل دستوري ينهي معاناة الفنزويليين . شعبنا يحتاج إلى نتائج محددة".

وأضاف "نشكر مملكة النرويج لدعمها في تسهيل هذه العملية".

وقالت النرويج قبل نحو اسبوعين إن الحكومة والمعارضة ستعملان "بأسرع ما يكون" للتوصل إلى حل لأزمة فنزويلا وطلبت منهما الحذر في تصريحاتهما.

وعقدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة برئاسة خوان جوايدو محادثات خلال الشهر الجاري في باربادوس، دون الاعلان عن اتفاق ينهي الازمة في البلاد.

وسبق أن أجرى ممثلو الحكومة والمعارضة جولة مباحثات في أوسلو في مايو الماضي.

وتشهد فنزويلا صراعا بين الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو وبين جوايدو الذي كان قد نصب نفسه رئيسًا للبلاد في شهر يناير الماضي، وحظى باعتراف العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة.