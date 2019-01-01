المبعوث الأمريكي لأفغانستان يبدي تفاؤلا قبل محادثات مع طالبان

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أبدى الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد تفاؤلا قبل المحادثات المقرر إجراؤها مع طالبان في الدوحة.

وقال خليل زاد في تغريدة اليوم الأربعاء: "إذا ما قامت طالبان بدورها، سوف نقوم بدورنا وننتهي من الاتفاق الذي نعمل عليه".

وقالت المصادر أن خليل زاد لابد أن يصل الدوحة مساء الخميس.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) من دوائر دبلوماسية وحكومية أفغانية مطلعة على المحادثات أن الجانبين على وشك تحقيق انفراجة فيما تقترب جولة حاسمة محتملة.

وفي حين أنه لايزال من غير المؤكد حدوث انفراجة، فإنه يتردد أن الاختلافات بين الجانبين صغيرة.

وقال خليل زاد على تويتر: "اختتم زيارتي المثمرة بشكل كبير لأفغانستان منذ تولي المنصب كممثل خاص".

وأضاف خليل زاد أنه بينما يتوجه إلى الدوحة، فإنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل طاقم تفاوض أفغاني وكذلك طاقم دعم فني في أفغانستان.يتم تشكيل الطاقم التفاوضي الأفغاني لإدارة محادثات مباشرة مع طالبان.

وقالت وزارة الدولة لشؤون السلام في أفغانستان اليوم الأربعاء إنها شكلت طاقما تفاوضيا من 15 عضوا بإمكانه التفاوض نيابة عن الحكومة .

وأضافت الوزارة في بيان أن الفريق تشكل "بالوضع في الاعتبار إنجازات وقيم شعب أفغانستان.. وتنوعه السياسي والاجتماعي والعرقي".

وتعتقد الولايات المتحدة وطالبان اجتماعات منذ الصيف الماضي على أمل التوصل إلى حل سلمي للصراع الأفغاني.