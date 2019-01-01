تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا غنائيا للمطربة نسمة محجوب، في تمام الثامنة من مساء غدا الجمعة على مسرح أوبرا دمنهور، تشدو خلاله بباقة مميزة من أعمالها الخاصة منها "حب أخوات، قلبي حرة فيه، وهتقولى إيه"، إلى جانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها ألف ليلة وليلة، أحسن ناس، وبانوراما فيروز، مع عدد من الأعمال الغربية، استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفي.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب، ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء وهى في العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا، تميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو.

وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول، بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت في تحقيق انتشارا فنيا واسعا.