مجموعة كويتية توقع اتفاقية لإطلاق وتطوير 70 فندقا في 9 دول

أعلنت مجموعة (الشایع الكویتیة) عن توقیع اتفاقية لإطلاق وتطویر 70 فندقا من فنادق "هامبتون باي هیلتون" العالمية في تسع دول تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا وروسیا وتركیا.

وقالت (مجموعة الشایع)، في بیان صحفي الیوم الأربعاء، إنه بموجب العقد المبرم بین الطرفین من المتوقع أن یتم افتتاح أول فندق "هامبتون باي هیلتون" في عام 2021 بالكویت، مشيرة إلى أنه سیتم افتتاح 50 فندقا خلال السنوات الثماني المقبلة على أن یتبعها افتتاح 20 فندقا آخر في المستقبل القریب.

وحسب البيان، تعد علامة "هامبتون باي هیلتون" من فئة الفنادق ذات التصنیف الممیز في قطاع الضیافة وتضم نحو 2500 فندق في 22 دولة حول العالم الذي یجعلها أكبر علامة تجاریة ضمن مجموعة العلامات التجاریة التابعة لشركة هیلتون.

وأعرب رئیس شركة هیلتون والرئیس التنفیذي كریس ناسیتا عن سعادته بإبرام هذه الشراكة مع مجموعة الشایع ، قائلا إن الشراكة تدعم طموحات "هامبتون باي هیلتون" في النمو العالمي، مشيرا إلى أنهم يتطلعون للعمل مع المجموعة لما تتمتع به من التزام كامل تجاه شركائها.

وقال رئیس مجلس الإدارة التنفیذي لمجموعة الشایع محمد الشایع إن "هناك طلبا كبیرا في المنطقة على الفنادق التي تعتني بتأمین كافة وسائل الراحة لضیوفها ضمن أعلى معاییر القیمة والجودة في قطاع الضیافة والتي تقدم خیارات متمیزة للمسافرین وهو ما تمتاز علامة هامبتون باي هیلتون في توفیره في هذا المجال".