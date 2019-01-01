بنك الكويت المركزي يبقي سعر الفائدة عند مستوى 3%



أعلن بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 3%، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي ) الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، عن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل القول إن القرار جاء في إطار حرص (المركزي) على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، مضيفا أن القرار يستهدف المحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.



وأوضح الهاشل أن القرار جاء أيضا في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.



واستدرك قائلًا إنه بناء على ذلك قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3% وذلك في ضوء النهج المطبق لديه المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية.



وأشار الهاشل الذي يرأس كذلك مجلس إدارة البنك إلى أن سعر الفائدة الحالي هو السعر المطبق منذ مارس 2018 إذ لم يقم (المركزي) بمجاراة الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة لثلاث مرات بعد ذلك التاريخ.



وأكد الهاشل أن البنك المركزي لن يتوانى عن التحرك في استخدام الأدوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الأجواء الداعمة للنمو لاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.