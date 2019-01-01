البطالة في ألمانيا ترتفع إلى 5%

أظهرت بيانات نشرتها الوكالة الاتحادية الألمانية للعمل اليوم الأربعاء أن البطالة في البلاد ارتفعت بنسبة 1ر0% إلى 5% في يوليو الجاري.

وذكرت الوكالة، ومقرها نورنبرج، أن عدد العاطلين عن العمل في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ارتفع هذا الشهر إلى 275ر2 مليون شخص، بزيادة قدرها 59 ألف عاطل عن الشهر السابق، ولكن بتراجع بـ49 ألفا عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقال دانيال تيريزنباخ المسؤول بالوكالة، في المؤتمر الصحفي الشهري لها اليوم في نورنبرج، إن "البطالة والعمالة المنقوصة ارتفعت لأسباب على رأسها العطلة الصيفية".

وأضاف أن "طلب الشركات لتوظيف عمالة جديدة تراجع بصورة طفيفة".