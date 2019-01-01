«طوكيو إلكتريك باور» تفكك المزيد من المفاعلات النووية في فوكوشيما

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ذكرت شركة "طوكيو الكتريك باور"، التي كانت مسؤولة عن أسوأ كارثة نووية، وقعت في اليابان عام 2011 في إحدى المحطات في فوكوشيما اليوم الأربعاء، أنها ستفكك جميع مفاعلاتها النووية الأربعة في محطة نووية أخرى في نفس المقاطعة.

واتخذت الشركة رسميا القرار حول تفكيك محطة "فوكوشيما دايني" النووية في اجتماع مجلس إدارتها اليوم الأربعاء.

وتقع محطة دايني، التي تعني الثانية، على بعد حوالي 10 كيلومترات، جنوب محطة "فوكوشيما دايني" النووية، التي تعرضت لانصهارات في 3 من مفاعلاتها النووية الستة، بعد أن ضربها زلزال قوي وموجات مد عاتية (تسونامي) في مارس 2011.

وبالكاد تفادت محطة "دايني" التي بدأت تشغيلها التجاري في عام 1982 حادثا ضخما، وقت وقوع الكارثة في محطة "دايتشي"، التي تعني الأولى.

ويعني قرار اليوم أن شركة "طوكيو الكتريك" ستفكك إجمالي 10 مفاعلات نووية في مقاطعة "فوكوشيما" في المحطتين.

وذكرت الشركة أنها ستستغرق أكثر من 4 عقود لتفكيك المفاعلات الأربعة في محطة "دايني".

وزار رئيس الشركة، تومواكي كوباياكاوا حاكم فوكوشيما، ماساو أوشيبوري، وأبلغه بشأن القرار وطلب الحاكم من كوباياكاوا "إحراز تقدم آمن ومطرد" في عملية التفكيك.

وكانت حكومة مقاطعة فوكوشيما قد حثت الشركة على تفكيك محطة "دايني" حيث عرقلت المحطة عمليات إعادة الإعمار.

يذكر أن اليابان، المعرضة لخطر الزلازل، لديها 33 مفاعلا قابلا للتشغيل مقابل 54 وقت وقوع كارثة عام 2011.

ومن بين الوحدات الـ33، تعمل 7 مفاعلات نووية، وسط مخاوف دائمة بشأن الطاقة النووية.