قال مسؤول كبير من منطقة شينجيانغ الصينية يوم الثلاثاء إن معظم من تم إرسالهم إلى مراكز الاعتقال الجماعي في المنطقة ”عادوا للمجتمع“ ولكنه امتنع عن تحديد عدد من تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء إن ما لا يقل عن مليون شخص من الويغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى احتجزوا في المعسكرات في تلك المنطقة الواقعة بغرب الصين.

وتصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف التطرف الديني وتعليم مهارات عمل جديدة.

وقال الكين تونياز نائب رئيس منطقة شينجيانغ عندما سئل خلال لقاء مع الصحفيين في بكين عن عدد المحتجزين في تلك المراكز فقال إن العدد ”متحرك“ وإن معظمهم ”نجح في الالتحاق بوظائف“.

وقال ”حاليا معظم الناس تلقوا تدريبا وعادوا بالفعل للمجتمع وعادوا لديارهم“.

ولم تعلن الصين أرقاما مفصلة لعدد الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات وتفرض السلطات قيودا على إمكانية دخول محققين مستقلين لهذه المعسكرات.