بات آرسنال الإنجليزي قريبا للغاية من الإعلان الرسمي عن تعاقده مع الإيفواري نيكولاس بيبي، جناح ليل الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت، في وقت سابق، على توصل آرسنال لاتفاق نهائي مع ليل، يقضي بحصول الجانرز على خدمات بيبي، في صفقة من شأنها وأن تُكلف خزائن المدفعجية ما قوامه 72 مليون جنيه إسترليني.

ونجح بيبي قد حط رحاله، صبيحة الثلاثاء، في العاصمة الإنجليزية لندن، وقد نجح بالفعل في اجتياز الفحص الطبي، تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله إلى آرسنال، بحسب ما أبانت عنه وسائل الإعلام المختلفة.

بسياق متصل، تواترت صورة لبيبي، مرتديا لقميص آرسنال، ويبدو اللاعب خلالها في مراسم تقديمه كلاعب جديد للفريق المُنتمي إلى شمال العاصمة الإنجليزية.

يُذكر أن بيبي كان قد بذغ نجمه بشدة، في الموسم الماضي، رفقة ليل، حيث تمكن الدولي الإيفواري صاجب 24 عاما من تسجيل 22 هدفا، برسم منافسات الدوري الفرنسي، ليحتل وصافة ترتيب هدافي الليج1، خلف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.