 وزير الدفاع الأمريكي الجديد يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2019 10:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الأمريكي الجديد يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 10:19 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 10:19 ص

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع جونج كيونج-دو، مع نظيره الأمريكي الجديد، مارك اسبر، في التاسع من أغسطس المقبل في مقر الوزارة بسول، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيعقد بمناسبة أول زيارة لوزير الدفاع الأمريكي الجديد لكوريا الجنوبية منذ توليه المنصب، وسيتبادل الوزيران تقييمات الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وتابعت الوزارة أن الوزيرين سيناقشان القضايا الرئيسية للتحالف الكوري-الأمريكي مثل التعاون في السياسات لنزع الأسلحة النووية، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ونقل قيادة العمليات العسكرية من واشنطن إلى سول في زمن الحرب وغيرها.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق بأغلبية كاسحة الأسبوع الماضي على تعيين مارك إسبر، وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة، لينهي بذلك 7 أشهر من بقاء المنصب شاغرا.

وتخرج إسبر البالغ من العمر 55 عاما من أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة، وهو مسؤول سابق في شركة "رايثيون" للصناعات العسكرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك