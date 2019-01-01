وزير الدفاع الأمريكي الجديد يزور كوريا الجنوبية الشهر المقبل

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يجتمع وزير الدفاع جونج كيونج-دو، مع نظيره الأمريكي الجديد، مارك اسبر، في التاسع من أغسطس المقبل في مقر الوزارة بسول، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع سيعقد بمناسبة أول زيارة لوزير الدفاع الأمريكي الجديد لكوريا الجنوبية منذ توليه المنصب، وسيتبادل الوزيران تقييمات الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وتابعت الوزارة أن الوزيرين سيناقشان القضايا الرئيسية للتحالف الكوري-الأمريكي مثل التعاون في السياسات لنزع الأسلحة النووية، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ونقل قيادة العمليات العسكرية من واشنطن إلى سول في زمن الحرب وغيرها.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق بأغلبية كاسحة الأسبوع الماضي على تعيين مارك إسبر، وزيرا للدفاع في الولايات المتحدة، لينهي بذلك 7 أشهر من بقاء المنصب شاغرا.

وتخرج إسبر البالغ من العمر 55 عاما من أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية المرموقة، وهو مسؤول سابق في شركة "رايثيون" للصناعات العسكرية.