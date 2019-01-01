الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين

صادق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل الليلة الماضية على مبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لإقامة 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق (ج)، وذلك بعد سلسلة من المداولات.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي فإنه تمت المصادقة على المبادرة بموافقة جميع الوزراء الحاضرين. \

ونقلت الهيئة عن أحد وزراء المجلس إنه لم يتم منذ سنوات السماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق (ج).

وتشكل المناطق المصنفة (ج) 60 بالمئة من المساحة الكلية للضفة الغربية وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية كاملة لإسرائيل.

كانت الهيئة ذكرت أمس أن الموافقة على المبادرة "ستأتي بالتزامن مع دفع أعمال البناء داخل المستوطنات (المخصصة للإسرائيليين) في هذه المناطق".

وألمحت جهات في المجلس الوزاري إلى احتمال وجود علاقة بين الخطة وبين زيارة، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، لإسرائيل في الأيام المقبلة والنشر المتوقع لخطة السلام الأمريكية.