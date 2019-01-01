مجموعة قصصية لم تنشر من قبل للفرنسي «مارسيل بروست» ترى النور في أكتوبر

أعلنت دار نشر "إديشنز دو فالوي" أنها ستقدم في أكتوبر المقبل، مجموعة قصص قصيرة للروائي الفرنسي "مارسيل بروست"، لم تنشر من قبل.

وكان برنار دو فالولي، مؤسس دار النشر، عثر العام الماضي على مخطوطات المجموعة القصصية أثناء البحث في أعمال "بروست" الأولى، في خمسينيات القرن الماضي.

وكان من المقرر في الأصل نشر المجموعة القصصية ضمن أول كتاب لـ "بروست"، "الملذات والأيام"، الذي يعد بمثابة مجموعة نثرية وشعرية صدرت في عام 1896.

ووصفت "إديشنز دو فالوي" المجموعة القصصية التي ستنشر بعد حوالي شهرين، على أنها جزئيًا "خلف حجاب شفاف من الخيال"، أو أنها "مفكرة حميمية" خاصة بالكاتب.

وأوضحت الدار أن الكاتب يستحضر في هذه المجموعة إدراك المثلية الجنسية" في إطار تراجيدي بحت"، وربما لم يتم نشر المجموعة في أول كتاب له "بسبب ما تتسم به من جرأة كان من شأنها أن تصدم بيئة اجتماعية تسيطر عليها مبادئ أخلاقية تقليدية قوية".

وينظر إلى "بروست" الذي ولد في عام 1871، وفارق الحياة في عام 1922، على أنه إحدى الشخصيات المحورية في الأدب الغربي خلال القرن العشرين.