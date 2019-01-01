غانا تحقق في استثمارات محفوفة بالمخاطر بلغت 921 مليون دولار

تجري هيئة الأوراق المالية والبورصة في غانا، تحقيقات مع صناديق إدارة أموال قامت بتوظيف حوالي 5 مليارات سيد غاني (921 مليون دولار) في استثمارات محفوفة بالمخاطر، وتسعى الهيئة حاليا لاسترجاعها لصالح العملاء.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الأربعاء عن بول أبابيو، نائب مدير عام هيئة الأوراق المالية والبورصة في غانا القول إنه جرى توجيه الأموال للاستثمار في سندات قصيرة الأجل غير مدرجة، وشراء حصص ملكية خاصة وصفقات ذات صلة بشركات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف أبابيو إنه في ظل جهود غير مجدية لاسترداد أموال الصناديق، بدأت الهيئة إجراء عملية تدقيق لتحديد كيفية استرداد الأموال لصالح المستثمرين، والتي قد تشمل بيع أصول تلك الصناديق.