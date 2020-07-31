تحقيق: الجيش النيوزيلندي ضلل الشعب بشأن عملية في أفغانستان

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كشف تحقيق رفيع المستوى في نيوزيلندا أن قوات الدفاع بالبلاد ضللت الشعب بشأن مزاعم مقتل مدنيين خلال عملية في أفغانستان عام 2010.

وقال المدعي العام ديفيد باركر اليوم الجمعة إنه في حين أن تصرفات القوات على الأرض كانت "مهنية وقانونية"، إلا أن هناك "أوجه قصور كبيرة" في كيفية تعامل قوات الدفاع النيوزيلندية مع هذه المزاعم.

وبدأ التحقيق في 2018 بعد نشر كتاب "هيت أند رن" الذي تناول إدعاءات خطيرة.

وتمت العملية في أغسطس 2010 في وادي تيرجيران بأفغانستان، ونفذتها قوات الدفاع النيوزيلندية وقوات دول أخرى تعمل في إطار قوة المساعدة الأمنية الدولية.

وخلص التحقيق إلى مقتل طفل على الأرجح خلال العملية وأصابة ما لا يقل عن ستة مدنيين.

وقتل خلال العملية مالا يقل عن سبعة رجال، وتم الاعلان عن هوية ثلاثة منهم بصفتهم من المتمردين.

وقال التقرير إن مسلحا هو قاري ميراج اعتقلته القوات النيوزيلندية وتعرض للضرب أثناء اعتقاله.

وكشف التحقيق أنه ولمدة سبع سنوات، قدمت قوات الدفاع النيوزيلندية سلسلة من التصريحات المضللة وغير الصحيحة فيما يتعلق بالادعاءات.

وقال باركر إن الفشل في تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب يقوض "مبدأين أساسيين للديمقراطية".

وأضاف "أعتبر هذا من أكثر الاستنتاجات المثيرة للقلق في التحقيق".

وقال باركر إنه بينما وجد أن الكتاب يحتوي على بعض الأخطاء، إلا أنه كان محقا في جوانب أخرى.

وتابع "في ضوء ذلك، من الصواب الاعتراف، كما يفعل التقرير، بأن الكتاب أدى خدمة عامة ذات قيمة".