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تقام صلاة الجمعة بمسجد التلفزيون فقط بعدد محدود من العاملين بالتلفزيون، ويلقى خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويكون موضوعها (يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء).