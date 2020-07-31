عالم أزهري: مصر هي البلد الوحيد الذي خرج على العالم بمصطلح مائدة الرحمن

بعد «أزمة أذان المغرب» اليوم.. هاجر سعد الدين: لم يحدث في تاريخ محطة «القرآن الكريم» إذاعة أذان في غير موعده