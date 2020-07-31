 الأضحى يوم الكرم والعطاء.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمسجد التلفزيون بعدد محدود من العاملين في ماسبيرو - بوابة الشروق
الجمعة 31 يوليه 2020 6:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأضحى يوم الكرم والعطاء.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمسجد التلفزيون بعدد محدود من العاملين في ماسبيرو

ماسبيرو
ماسبيرو
أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 5:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 5:52 ص

تقام صلاة الجمعة بمسجد التلفزيون فقط بعدد محدود من العاملين بالتلفزيون، ويلقى خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويكون موضوعها (يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك