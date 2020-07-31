أعلنت مجموعة إير فرانس-كيه إل إم للطيران اليوم الجمعة أنها سجلت خسائر صافية بقيمة 6ر2 مليار يورو (1ر3 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، الذي شهد وقف الكثير من الرحلات الجوية أو تخفيض عدد الركاب بشكل كبير بسبب القيود التي تم فرضها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المجموعة الفرنسية الهولندية أن عدد ركاب رحلاتها الجوية انخفض بأكثر من 95 بالمئة، حيث بلغ 2ر1 مليون راكب خلال تلك الفترة.

وأضافت أنها سوف "ترفع قدراتها بحرص بالنسبة لأشهر الصيف"، بعد تشغيل الحد الأدنى من الرحلات إلى المدن الرئيسية خلال شهري أبريل ومايو، واستأنفت حركة الطيران ببطء في يونيو الماضي.

وقالت الشركة إنه بفضل الدعم من الحكومتين الفرنسية والهولندية، فإن لديها "سيولة وخطوط ائتمان بقيمة 2ر14 مليار يورو تحت تصرفها، من أجل مواجهة الأزمة وإعادة هيكلة أعمالها".