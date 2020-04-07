 أير فرانس للطيران تتوقف عن عمليات تحوط الوقود منذ تفشي جائحة كورونا - بوابة الشروق
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أير فرانس للطيران تتوقف عن عمليات تحوط الوقود منذ تفشي جائحة كورونا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 10:22 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 10:22 م

قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية (أير فرانس كيه إل إم) فريدريك جاجي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الشركة لم تعد تتحوط لفاتورة وقودها منذ بدء الأزمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء إنه بالنسبة للأشهر الاثني عشر المقبلة، أن الشركة تحوطت لحوالي 40 إلى 50 بالمئة، وتوقفت عن التحوط منذ بداية الأزمة. يذكر أن التحوط المتعلق بالوقود هى عملية تسمح للشركة بتحديد تكلفة ثابتة أومحددة للوقود من خلال المشتقات المالية .

وكانت الشركة قد بالغت في عمليات تحوط لهذا العام، ما يغطي وقودا لم يتم شراؤه مطلقا.

وأوضح أن الشركة تحاول عموما أن تتحوط لحوالي 60 بالمئة من احتياجات الوقود للأشهر الاثني عشر المقبلة، و20 بالمئة للأشهر الاثني عشر التالية عليها.

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