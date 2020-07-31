يحرص الكثيرون على تناول اللحم أثناء وجبة الإفطار، خاصة خلال أيام عيد الأضحي المبارك، كنوع من الطقوس التي اعتادوا عليها منذ الصغر، ولكنها من العادات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على اللياقة الجسدية، خاصة إذا كانت تحتوي على اللحم الضأن أو اللحم المفروم.. ولكن هل تناولها مفيد في وجبة الإفطار؟

يقول الدكتور جريج رئيس مركز Cornthwaite الصحي في لندن: " إن إدراج اللحوم في الصباح ضمن وجبة الإفطار يوفر نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية، مع انخفاض في نسبة الكربوهيدرات، مما يساعد على عدم تكوين الدهون في الجسم، حيث يجب ينبغي أن تغذي وجبة الإفطار الجسم بالبروتينات والدهون الأساسية للبدء بعملية التمثيل الغذائي وكذلك تحقيق التوازن في مستويات السكر في الدم"، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتابع رئيس مركز Cornthwaite الصحي أن تناول لحم البقر المفروم أو شرائح اللحم في الصباح، يساعد في المحافظة على رشاقة الجسد، وذلك من خلال الحصول على الدهون الأساسية والبروتينات اللازمة لصحة جسم الإنسان، حيث تعتبر هي الخيار الأكثر تفضيلا من جانب أولئك الذين يرغبون في إنقاص وزنهم والتخلص من الكربوهيدرات الزائدة، حيث يكتسب الجسم طاقة كبيرة عند الصباح بدلا من اكتساب الدهون وتخزينها، مشيرًا إلى أهمية تناولها بكميات معقولة ومنزوعة الدهون التي يصعب هضمها ولها تأثيرات سلبية على المدى البعيد.