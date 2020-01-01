لامبارد: التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بوابتنا لتحقيق المزيد من البطولات

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن مباراة فريقه أمام أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي ستُقام غدا السبت على ملعب ويمبلي.

وأكد لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن يرغب في تتويج تشيلسي بلقب كأس الاتحاد لأنها ستكون البوابة لتحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف:" نرغب في تحقيق الفوز غدا وإذا توجنا باللقب فسيبقى معنا مدى الحياة وكنا نرغب في حضور الجماهير، سيكون الأمر غريبًا من دونهم، لكننا نحاول التعود على الأمر، لكنا علينا احترام الظروف الراهنة".

وأكمل:" اللقب يعني لي الكثير، سيكون الأمر صعبًا، هناك الكثير من المدربين العظماء لم يفوزوا بألقاب، ولكن الآن نحن هنا وأرغب في حمله".

وأوضح:" نجولو كانتي وويليان سيدخلان قائمة مباراة الغد أما للوفتيس تشيك يعاني من مشكلة صغيرة لذلك سيكون خارج المباراة".

وتابع: "فوز آرسنال على السيتي لم يفاجئني، بالطبع السيتي كان المرشح الأبرز، ولكني أعرف أن الأرسنال يمتلك الموهبة والمدرب، وكل مباراة صعبة".

وقال لامبارد:" لا أرغب في وضع ضغوطات كبيرة على الفريق، فمعظم اللاعبين يملكون الخبرة في مثل هذه المباريات، أرغب فقط في أن يقدموا أفضل مستوياتهم".

وعن حلم آرسنال بالفوز باللقب للتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، قال: "لا أعرف كم الضغط الذي سيضيفه هذا الأمر، هناك مشكلة بالفعل".

وأتم: "علينا ألا نتأثر بالسلب بعد ضمان التأهل لدوري الأبطال، أرتيتا قدم عملًا كبيرًا أحترمه كثيرًا".