تحدث وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق، عن رينيه فايلر المدير الفني الحالي للمارد الأحمر، وأيضا عن لحظات من فترة تواجده داخل القلعة الحمراء، كما أشار إلى أن فايلر يسير على طريق مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي.

وقال وائل جمعة أثناء مداخلة هاتفية له عبر قناة الأهلي:«دائما الأهلي يُسعد جمهوره، لديه مبدأ القتال في كل مباراة، وجماهيره لا تقبل سوى الفوز، وأن يبذل اللاعب أقصى مجهود لديه».

وأضاف:«فرحنا كثيرا مع الأهلي، ودائما طوال فترة تواجدك داخل الأهلي سيكون لديك رغبة الفوز، وعدم الاستسلام وهذا ما يميز القلعة الحمراء».

وعن أداء رينيه فايلر:«يسير بخطى ثابتة مع النادي، ومن قبل توليه المسؤولية وهو يعرف قيمة الأهلي، وقبله كان هناك مدربين كثر فرحين بأنهم يتولوا تدريب الأهلي، لكن فايلر يتحمل للمسؤولية، وليس من المدربين "الخفاف" الذين يفرحون بانتصار المباراة».

وأضاف:«فايلر يعلم أن الأهلي يبحث عن الانتصار بالبطولات وليس في مباريات والفارق بين ذلك كبير».

وأكمل:«فايلر علاقته جيدة باللاعبين، ومعه من يجتهد يجد مكانه، ومن يقصر يقوم باستبعاده، ولديه مرونة في طريقة

وحول مانويل جوزيه:«هو المدرب التاريخي للأهلي وهو صانع الإنجازات في جيلنا، وأرى أن فايلر يسير على نفس طريقه، وأتمنى التوفيق في اختيارات اللاعبين، لأنني أرى أن المحترفين لدينا يجب أن يكونوا أفضل من ذلك، كي يساعدونا على التأهل لكأس العالم للأندية، كجلبرتو على سبيل المثال».