العراق: مقتل وإصابة 9 من الشرطة الاتحادية في هجوم شمال غربي سامراء

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الجمعة بمقتل واصابة تسعة من عناصر الشرطة الاتحادية في حصيلة أولية اثر هجوم شمال عربي سامراء.

وقال العقيد محمد خليل البازي ان"اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية قتلا مساء اليوم، وأصيب سبعة آخرون في حصيلة أولية اثر هجوم بأسلحة مختلفة شنه مسلحون على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة العباسية/ 10 كم شمال غربي سامراء".

وأوضح البازي أن "الهجوم مستمر لحد الآن".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكريا قبل أكثر من عامين.