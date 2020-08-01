 العراق: مقتل وإصابة 9 من الشرطة الاتحادية في هجوم شمال غربي سامراء - بوابة الشروق
السبت 1 أغسطس 2020 12:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

العراق: مقتل وإصابة 9 من الشرطة الاتحادية في هجوم شمال غربي سامراء

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
د ب أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 11:55 م

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مساء اليوم الجمعة بمقتل واصابة تسعة من عناصر الشرطة الاتحادية في حصيلة أولية اثر هجوم شمال عربي سامراء.

وقال العقيد محمد خليل البازي ان"اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية قتلا مساء اليوم، وأصيب سبعة آخرون في حصيلة أولية اثر هجوم بأسلحة مختلفة شنه مسلحون على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة العباسية/ 10 كم شمال غربي سامراء".

وأوضح البازي أن "الهجوم مستمر لحد الآن".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكريا قبل أكثر من عامين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك