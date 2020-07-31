نجمة البوب البريطانية اليابانية رينا ساواياما: محبطة لكوني غير مؤهلة لجائزة ميركوري

أعربت نجمة البوب البريطانية اليابانية رينا ساواياما عن إحباطها من أن ألبومها الأول لم يكن مؤهلاً للحصول على جائزة ميركوري لهذا العام لأنها لا تحمل جواز سفر بريطاني.



تعيش سواياما (29 سنة) في المملكة المتحدة منذ 25 عاما ولديها إجازة غير محددة للبقاء. وبما أن اليابان تحظر حمل جنسية مزدوجة ، فقد احتفظت بجواز سفرها الياباني لكي تشعر بالقرب من عائلتها التي تعيش في بلد ميلادها .. وتشترط هيئة تنظيم الزئبق البريطانية صناعة التسجيلات الصوتية البريطانية (BPI) أنه يجب أن يكون للفنانين الفرديين الجنسية البريطانية أو الأيرلندية لدخول المسابقة وتقديم وثائق رسمية عن الجنسية. يجب أن تشمل الفرق 30% من المواطنين البريطانيين أو الإيرلنديين ، طالما أن أكثر من نصف أعضائها يعيشون في المملكة المتحدة.



وقالت سواياما إنها تفكر في التنازل عن جنسيتها اليابانية لتصبح مؤهلة ، حتى أدركت أنها لن "تحل أي شيء" وأنها لا توافق على "تعريف البريطانية" هذا.