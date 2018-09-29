 بالفيديو.. شاهد أداء صلاة عيد الأضحى من الجامع الكبير بموسكو - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد أداء صلاة عيد الأضحى من الجامع الكبير بموسكو

نور رشوان
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 5:55 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 5:55 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالجامع الكبير في العاصمة الروسية موسكو.

واقتصر الحضور في صلاة العيد على عدد قليل من رجال الدين؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.


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