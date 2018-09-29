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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالجامع الكبير في العاصمة الروسية موسكو.
واقتصر الحضور في صلاة العيد على عدد قليل من رجال الدين؛ بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.