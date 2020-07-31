إنهاء دوري كرة القدم في زامبيا بعد مخالفة القواعد

قال الاتحاد الزامبي لكرة القدم إنه قرر إنهاء مسابقة الدوري المحلي الأول للعبة في السادس من أغسطس المقبل وبعد أسابيع قليلة فقط من استئناف مبارياته، بسبب عدم التزام الأندية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها السلطات الصحية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأراد الاتحاد اتمام موسم الدوري الممتاز بعد استئنافه في 18 يوليو الجاري لكنه قال يوم الجمعة إنه سيسمح بإقامة الجولتين التاليتين فقط قبل إعلان البطل مع خوض كل فريق 27 جولة من أجمالي الجولات وهي 34 أسبوعا.

وأي فريق لا يتمكن من خوض مبارياته المتبقية لن يحصل على النقاط.

وقال الاتحاد في بيان:" للأسف ورغم التعهد باحترام الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة فإن التزام معظم الأندية بهذه الإجراءات لم يكن على المستوى المطلوب".

وأضاف البيان:" ومن بين جوانب عدم الالتزام كان فشل الفرق في إدارة عزل اللاعبين والمسؤولين المصابين بالعدوى، وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وعدم توفير مواد التطهير والتعقيم في الأماكن المطلوبة".

وحدد الاتحاد يوم 17 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق الموسم المقبل 2020-2021.