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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع خلال شهر يونيو بنسبة 7ر2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق في أول زيادة خلال خمسة أشهر، بينما انخفض معدل البطالة بالبلاد.

كانت قراءة الإنتاج الصناعي أفضل من متوسط ​​توقعات بزيادة قدرها 1ر1 بالمئة من قبل المحللين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة نيكي بيزنس ديلي، بعد انخفاض بنسبة 9ر8 بالمئة في مايو.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 7ر17 بالمئة في يونيو وسط تداعيات جائحة كوفيد 19.

وأظهر مسح أجرته الوزارة أن المصنعين يتوقعون أن يقفز الإنتاج الصناعي بنسبة 3ر11 بالمئة في يوليو وأن يرتفع بنسبة 4ر3 بالمئة في أغسطس.

وقالت الوزارة إن مؤشر الصادرات الصناعية ارتفع بنسبة 2ر5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق إلى 8ر80 نقطة مقابل خط الأساس لعام 2015 البالغ 100نقطة، وانخفض المخزون الصناعي بنسبة 4ر2 بالمئة ليصل إلى 8ر100.

وأفادت الحكومة اليابانية أيضا أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 8ر2 بالمئة في يونيو مقابل 9ر2 بالمئة في الشهر السابق.

وقالت وزارة الشؤؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين انخفض بنسبة 1ر1 بالمئة عن العام السابق إلى 7ر66 مليون شخص في انخفاض للشهر الثالث على التوالي.

وانتهت حالة الطوارئ التي استمرت لمدة شهر في معظم مقاطعات اليابان الـ 47 في منتصف مايو.

وانتهت الإجراءات في طوكيو وأربع مقاطعات أخرى في 25 مايو - وكانت هي آخر المناطق المتبقية الخاضعة لقيود.